RKI: Mehr Corona-Neuinfektionen und höhere Ansteckungsrate

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 970 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor. Im Vergleich zur Vorwoche, als die Gesundheitsämter 808 Ansteckungen meldeten, sind die Infektionszahlen damit um knapp 22 Prozent gestiegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben 31 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 63 Tote gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 5,2 an (Vortag: 5,1; Vorwoche: 5,1).

Stadt Würzburg hat höchste Corona-Inzidenz Bayerns

In Bayern wurden binnen eines Tages 188 Corona-Neuinfektionen und sechs Todesfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 5,8, am Vortag betrug sie noch 5,5. Die Stadt Würzburg hat aktuell mit 14,9 den höchsten Wert im Freistaat. Auf Platz zwei liegt eine weitere Stadt aus Unterfranken: Aschaffenburg, in der die Zahlen im Vergleich zum Vortag jedoch von 15,5 auf 14,1 gesunken sind.

R-Wert über 1

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl liegt über der Schwelle von 1. So gab das RKI den sogenannten 7-Tage-R-Wert am Donnerstag mit 1,09 an (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Der R-Wert lag über viele Wochen deutlich unter 1, stieg aber zuletzt relativ kontinuierlich an. Experten zufolge könnte das an der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante und an Lockerungen der Corona-Beschränkungen liegen.

Seit Pandemiebeginn über 3,7 Millionen Infektionen

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.733.519 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.632.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.141.