RKI meldet 9.872 Corona-Neuinfektionen und 43 neue Todesfälle

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen weiter: 9.872 neue Infektionen und 43 weitere Todesfälle wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden von den deutschen Gesundheitsämtern gemeldet. Vor genau einer Woche waren es 7.709 Neuinfektionen und 50 Todesfälle.

Auch der Inzidenzwert hat sich erneut erhöht: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Morgen bundesweit bei 134,4, höher als am Vortag (129,7).

Inzidenz in Bayern steigt weiter

Für Bayern meldete das RKI außerdem 1.629 Neuinfektionen und sechs Todesfälle. Damit steigt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 138,3 und hat sich somit im Vergleich zum Vortag (135,9) noch einmal erhöht.

Die höchsten Werte melden landesweit der Landkreis Cham (331,3), die Stadt Hof (325,2), der Landkreis Ostallgäu (315,9) und der Landkreis Schwandorf (304,3).

Knapp 2,8 Millionen Corona-Infizierte seit Beginn der Pandemie

Das RKI zählte seit Beginn der Corona-Pandemie 2.782.273 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte jedoch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.494.800 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 75.913.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,17 (Vortag 1,19). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 117 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKIs sind möglich.