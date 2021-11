17.11.2021, 07:03 Uhr

Neuer Höchststand: RKI meldet 52.826 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut meldet 52.826 Covid-Neuinfektionen in Deutschland, so viele wie noch nie. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 319,5 an - zum zehnten Mal in Folge ein Höchststand. In Bayern liegt die Inzidenz nun bei 568,4.