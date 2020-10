RKI meldet 5.587 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 5.580 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Sonntagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden insgesamt 5.587 neue Fälle registriert, nach 7.830 neuen Fällen am Vortag.

Fallzahlen am Wochenende meist niedriger

An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Im Vergleich zu den 3.483 Infektionen am Sonntag vergangener Woche ist der aktuelle Wert aber deutlich erhöht.

Verbreitung des Coronavirus steigt in den Landkreisen

Die Zahl der Neuinfektionen war am Samstag mit 7.830 so hoch wie noch nie in Deutschland. Das RKI weist in seinem Lagebericht von Samstagabend darauf hin, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Landkreise eine erhöhte Verbreitung des Coronavirus von mehr als 25 nachgewiesenen Infektionen pro Woche und 100 000 Einwohner haben.

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg demnach auf 361.974, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 9.777 - 10 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 290.000.