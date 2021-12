RKI meldet 42.813 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 321,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 321,8 an. Am Vortag hatte der Wert bei 331,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 402,9.

42.813 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.813 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.10 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 53.697 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Inzidenz in Bayern bei 300,1

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI auf 300,1 gesunken, am Vortag lag der Wert noch bei 322,5. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 5.523 Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden starben 58 Menschen mit oder an Corona. Bayernweit die höchste Inzidenz hat die Stadt Coburg mit 639,0, gefolgt vom Landkreis Coburg mit 622,6.