RKI-Zahlen: Corona-Inzidenz steigt sechsten Tag in Folge

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter am Montagmorgen mitteilte, lag die Inzidenz bei 6,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich: Am Vortag betrug die Inzidenz 6,2.

324 Corona-Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Wie das RKI weiter informierte, wurden binnen 24 Stunden insgesamt 324 Corona-Neuinfektionen sowie zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 3.736.489, insgesamt wurden 91.233 Corona-Tote gemeldet. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gibt das RKI mit 3.635.100 an.

In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Inzidenz in Bayern bei 7,3

In Bayern wurden binnen 24 Stunden 82 Corona-Neuinfektionen sowie ein Todesfall registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 7,3 - am Vortag betrug der Wert noch 7,1. Bayernweit und auch bundesweit hat die höchste Inzidenz der Stadtkreis Hof mit 24.

Die Inzidenz als alleiniger Maßstab für das Ausmaß der Pandemie wird indes offenbar überdacht. Die "Bild" berichtet, dass auch die Hospitalisierung einfließen soll - also wie viele Menschen in Kliniken wegen Corona behandelt werden müssen. Die Zeitung zitiert aus einem Papier des Robert Koch-Instituts.