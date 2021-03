RKI meldet 17.504 Corona-Neuinfektionen

Wegen technischer Probleme bei der Aktualisierung des RKI-Dashboards wurden die Zahlen am heutigen Donnerstag später gemeldet als sonst üblich. Jetzt aber liegen sie vor. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI binnen eines Tages 17.504 Corona-Neuinfektionen - gut 3.000 mehr als am Donnerstag der Vorwoche.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 1,06 - ebenso wie am Vortag. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken.

Zahl der Todesfälle rückläufig - Inzidenz jetzt bei 90

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 272 weitere Todesfälle verzeichnet. In der vergangenen Woche waren es noch 321 gewesen. Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bundesweit bei 90 - und damit erneut deutlich höher als am Vortag (86,2). Vor einer Woche (11. März.) hatte sie noch bei 69,1 gelegen. Einen Wert von 90 hatte es zuletzt am 2. Februar gegeben. In Bayern liegt die Inzidenz bei 96 nach 91,7 am Vortag.

Zunehmende Kritik am Inzidenzwert als Maßzahl

Jenseits des RKI gerät die Konzentration auf den Inzidenzwert mehr und mehr in die Kritik. Göran Kauermann, Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der LMU München, erklärte, wegen der Impffortschritte bei den Über-80-Jährigen könne man die Inzidenzen heute nur schlecht mit denen von Oktober oder November vergleichen.

Kauermann mahnt an, man solle mehr auf die sinkenden Zahlen von Neuhospitalisierungen auf Intensivstationen und von Todesfällen blicken. Ähnlich argumentiert der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch. Er hat einen neuen 5-Stufen-Plan vorgestellt, demzufolge nach jedem Impf-Fortschritt klar definierte Öffnungen und Lockerungen folgen.