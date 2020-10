RKI meldet 11.176 Corona-Neuinfektionen seit Samstag

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 11.176 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Insgesamt haben sich demnach seit Beginn der Pandemie 429.181 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. (Stand: 25.10., 00.00 Uhr)

Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen

Vor genau einer Woche waren es noch 5.587 Neuinfektionen an einem Tag. Im Verlauf der Woche sind die Fallzahlen der positiv Getesteten stark gestiegen, am Donnerstag und Freitag waren sie mit über 11.000 dann fünfstellig.

Am Samstag wurde der bisherige Höchststand mit 14.714 Corona-Fällen an das RKI gemeldet. In der Zahl von Samstag waren allerdings Nachmeldungen enthalten, nachdem es am Donnerstag zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war.

Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstation steigt ebenfalls

Am Samstag lag die Zahl der Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden, bei rund 1.200 und damit doppelt so hoch als zehn Tage zuvor. Das geht aus dem Intensivregister der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor.

Ein Engpass ist allerdings aktuell nicht in Sicht. Noch immer sind fast 8.000 Intensivbetten in Deutschland frei, außerdem besteht eine Notfallreserve von 12.758 Betten, die innerhalb einer Woche bereit gemacht werden könnten.

Seit Samstag über 10.000 Tote, R-Wert steigt leicht

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich von Samstag auf Sonntag um 29 auf insgesamt 10.032. Die Marke von 10.000 war am Vortag überschritten worden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Samstag bei 1,36 (Vortag: 1,23). Das bedeutet, dass zehn Infizierte knapp 14 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Samstag bei 1,38 (Vortag: 1,30). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.