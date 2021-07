RKI meldet 1.387 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 13,8

Das Robert Koch Institut (RKI) meldet 1.387 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Außerdem gebe es vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, teilt das RKI mit. Insgesamt sind damit in Deutschland seit Beginn der Pandemie 3.755.898 mit Sars-CoV-2 infiziert worden, wobei 3.644.900 Menschen als von der Infektion genesen gelten. 91.524 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Keine Trendwende in Sicht - Sieben-Tage-Inzidenz bei 13,8

Eine Trendwende bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit nicht in Sicht. Diese steigt bundesweit auf 13,8. Vor einer Woche lag sie noch bei 10,0, vor zwei Wochen bei 6,2. Noch immer ist die Sieben-Tage-Inzidenz der zentrale Maßstab für die Lockerung oder Verschärfung von Infektionsschutz-Maßnahmen. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Bayern: Inzidenz im Berchtesgadener Land am höchsten

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 10,9. Das Berchtesgadener Land verzeichnet mit 35,9 die höchste Inzidenz. In Bamberg schwächt sich nach den hohen Werten der vergangenen Tage die Sieben-Tage-Inzidenz ab. Sie liegt am Sonntag bei 27,1.