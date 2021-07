RKI meldet 1.292 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz bei 10,0

Bundesweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Während der Wert vor einer Woche noch bei 6,2 lag, gibt das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert jetzt mit 10,0 an. Am Vortag hatten sich 9,4 Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona angesteckt.

Delta-Variante ist für steigende Inzidenz verantwortlich

Seit Anfang Juli steigt die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich. Als Grund wird die hochansteckende Delta-Variante des Corona-Virus angeführt. Laut RKI ist sie inzwischen für zwei von drei Ansteckungen verantwortlich.

Binnen der vergangenen 24 Stunden sind drei Menschen gestorben, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 91.362. Insgesamt haben die Gesundheitsämter dem RKI mehr als 3,7 Millionen Corona-Infizierte in Deutschland gemeldet.

Corona-Zahlen für Bayern

In Bayern wurden seit dem Vortag 181 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit kommt Bayern auf einen Inzidenzwert von 10,6 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern noch bei 10,2. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat aktuell Bamberg mit einem Wert von 33,6.