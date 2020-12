RKI: Fast 500 Todesfälle – mehr als 28.000 Neuinfizierte

Das Robert-Koch-Institut verzeichnet weiterhin hohe Zahlen an neuen Corona-Infizierten. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.300.516 Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 957.500.

Nach Angaben des RKIs wurden in Deutschland binnen 24 Stunden 28.438 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren rund 1.400 weniger Neuinfektionen als am Freitag, als mit 29.875 ein neuer Höchststand erreicht worden war. Am vergangenen Samstag hatte die Zahl bei 23.318 gelegen.

Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich den Angaben zufolge innerhalb eines Tages um 496 auf 21.466.

Über 4.000 neue Fälle in Bayern

In Bayern erkrankten seit gestern 4.390 neu am Sars-Cov-2-Virus. Die 7-Tage-Inzidenz lag damit bei 192,7. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich den Angaben des RKI innerhalb eines Tages um 89 auf 4.812.

Der höchste 7-Tage-Inzidenz-Wert unter den einzelnen Landkreisen und Städten wird noch immer im Landkreis Regen registriert. Er liegt bei 572,3. In Hof wurden 20 Neuinfizierte innerhalb eines Tages gemeldet. Damit liegt der Inzidenzwert für die oberfränkische Stadt für 100.000 Bewohner binnen sieben Tage bei 429,9.