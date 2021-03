30.03.2021, 06:46 Uhr

RKI: Inzidenz in Deutschland steigt auf 135,2

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt weiter an. So meldete das Robert Koch-Institut 9.549 neu registrierte Ansteckungen, außerdem 180 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus und eine höhere Inzidenz.