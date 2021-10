RKI-Daten: So ist die Corona-Lage in Schulen und Kitas

Seit August hat es vermehrt Corona-Ausbrüche an Kitas und vor allem an Schulen in Deutschland gegeben. Das meldet das Robert Koch-Instituts (RKI) in seinem Wochenbericht. Die übermittelte Häufigkeit steige in diesem Jahr etwa zwei Monate früher an als im Vorjahr. Dass Kinder inzwischen häufiger getestet werden spielt dabei eine Rolle.

Fast 700 Corona-Fälle in Schulen und Kitas

Der Behörde wurden für die vergangenen vier Wochen 201 Kita- und 481 Schulausbrüche gemeldet. Die jüngste Entwicklung insbesondere der vergangenen zwei Wochen lasse sich aber noch nicht gut bewerten, hieß es vor dem Hintergrund möglicher Nachmeldungen. "Beim ansteigenden Trend der Ausbruchshäufigkeit in Kitas und Schulen spielen vermutlich die ausgeweiteten Testaktivitäten und die leichtere Übertragbarkeit der Delta-Variante eine Rolle", so das RKI. Fälle, darunter auch solche ohne Krankheitssymptome, würden frühzeitig erkannt.

Hohe Ansteckungsgefahr bei Kindern

An Kitas steckten sich durchschnittlich fünf Menschen pro Ausbruch an, an Schulen vier. Vereinzelt gebe es aber an beiden Arten von Einrichtungen größere Ausbrüche mit mehr als zehn Ansteckungen. Ab zwei Infizierten an einer Einrichtung wird dies als Ausbruch definiert. Bei den Schulausbrüchen würden überwiegend Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 14 Jahren bekannt, so das RKI.

Schutzmaßnahmen bleiben bestehen

RKI-Chef Lothar Wieler hatte am Mittwoch bekräftigt, dass nach RKI-Empfehlung die Maßnahmen zum Infektionsschutz an Kitas und Schulen bis zum Frühjahr 2022 aufrechterhalten werden sollten. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es bislang keinen zugelassenen Covid-19-Impfstoff. Es liege in der Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger, diese Gruppe zu schützen, sagte Wieler. "Dazu gehört auch, dass alle, die es können, die mit den Kindern umgehen, sich impfen lassen gegen Covid-19 und auch die anderen Maßnahmen einhalten", fügte er hinzu.