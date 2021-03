RKI: Corona-Zahlen könnten nach Ostern sehr stark ansteigen

In der Corona-Krise erwartet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Ausbreitungsschub des Virus in den kommenden Wochen. So rechnen die RKI-Experten damit, dass die Zahl der neuen Positiv-Tests an Ostern wieder über 30.000 liegen könnte. Danach könnten die bisherigen Höchststände überschritten werden. In der Woche ab dem 12. April könnte die 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner Werte von mehr als 200 überschreiten und sogar über 500 ansteigen.

"Die Extrapolation der Trends zeigt, dass mit Fallzahlen über dem Niveau von Weihnachten ab KW 14 zu rechnen ist", heißt es im aktuellen Lagebericht des Instituts. Die 14. Kalenderwoche ist die Woche nach Ostern. Am 24. Dezember hatte das RKI 32.195 neue Positiv-Tests bekanntgegeben.

Britische Variante treibt Fallzahlen in die Höhe

Das Institut beobachtet insbesondere eine starke Ausbreitung der zuerst in Großbritannien festgestellten Virus-Variante B117, die als ansteckender gilt und nach RKI-Angaben "vermutlich etwas schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten".

In dem Bericht heißt es weiter: "Die so ermittelten wöchentlichen Fallzahlen von B.1.1.7 zeigen eine sehr gleichmäßige Wachstumsrate und haben sich in der Zeit von KW 02 bis KW 09 etwa alle 12 Tage verdoppelt." Daher werde erwartet, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nun einen "deutlich steileren Anstieg zeigen wird". Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Am Samstag teilte das RKI einen Zuwachs auf 76,1 (Freitag: 72,4) mit. Die Zahl der neuen Positiv-Tests wurde mit 12.674 angegeben. Das sind 3.000 mehr als vor einer Woche, als es 9.557 waren. 239 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden.

7-Tage-Inzidenz könnte auf bis zu 500 ansteigen

Der Lagebericht mit Datum vom Freitag zeigt ein Schaubild mit einer Hochrechnung der Sieben-Tage-Inzidenz in den kommenden Wochen. Demnach könnte die Inzidenz in der Woche ab dem 12. April auf Werte zwischen mehr als 200 und über 500 anziehen.

Bund und Länder hatten Anfang des Monats eine Kehrtwende in der Corona-Politik beschlossen. Demnach sollen anders als bisher die vorgesehenen Lockerungen der Kontakteinschränkungen nicht mehr an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 geknüpft werden. Stattdessen wurde ein Stufenplan beschlossen, der Öffnungen schon bei einer Inzidenz unter 50 und sogar unter 100 vorsieht.