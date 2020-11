RKI: Corona-Neuinfektionen niedriger als letzten Mittwoch

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin sind für Deutschland mehr als 17.214 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Das RKI beruft sich dabei auf Angaben der Gesundheitsämter. Tags zuvor waren es 15.352 neue Fälle gewesen.

Bayern Bundesland mit den zweitmeisten Neuinfektionen

Für Bayern meldet das RKI 3.568 neue Covid-19-Fälle. Bayern wird in der Liste der Bundesländer nur von Nordrhein-Westfalen (4.562 Fälle) übertroffen. Mit einem Inzidenzwert von 141,7 für die letzten sieben Tage kommt Bayern allerdings erst an fünfter Stelle nach Bremen (209,6), Nordrhein-Westfalen (167,3) Hessen (155,5) und dem Saarland (144,7).

Laut RKI sind in Bayern bisher 2.843 Menschen mit Covid-19 gestorben. In den letzten 24 Stunden waren es laut der Bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml 21.

Laut Huml ist in Bayern kein Landkreis mehr unter der Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Die meisten Landkreise lägen über dem Inzidenzwert von 100.

Kurve flacht sich leicht ab

Die am Mittwoch gemeldete Zahl der Neuinfektionen liegt noch unter den Spitzenwerten der vergangenen Woche. Am Samstag hatte das RKI den Rekordwert von 19.059 Neuinfektionen binnen eines Tages registrierten Neuinfektionen bekanntgegeben. Das war die höchste Zahl in Deutschland seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 577.593 Infektionsfälle registriert - in Bayern sind es 115.869 Fälle.

Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg laut den Angaben des RKI vom Dienstag auf 10.812.