vor 30 Minuten

RKI: Corona-Neuinfektionen etwas unter dem Vorwochenstand

Mit 13.554 Neuinfektionen hat das Robert Koch-Institut weniger Neuinfektionen gemeldet als am Dienstag vergangener Woche. Dennoch seien die niedrigen Zahlen erwartungsgemäß niedrig, da am Wochenende weniger Tests durchgeführt werden, so das RKI.