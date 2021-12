RKI: Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 413,7

Der Trend der langsam aber kontinuierlich sinkenden Corona-Fallzahlen setzt sich auch am Freitag fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche am Freitagmorgen mit 413,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 422,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 61.288 Corona-Neuinfektionen - das sind 13.064 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Bayern

Auch in bayerischen Hotspots sinkt die Inzidenz weiter

In Bayern sank die Inzidenz von 471,2 auf nun 447,7. Im am stärksten betroffenen Landkreis Freyung-Grafenau fiel die Inzidenz von Donnerstag auf Freitag von 945,7 auf nun 930,4. Weilheim-Schongau verzeichnet mit 741,2 einen deutlich gesunkenen Wert im Vergleich zu 864,6 am Vortag.