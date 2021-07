RKI: Corona-Inzidenz bleibt bei 5,0

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 219 Ansteckungen gelegen. Ein neuer Todesfall wurde verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen.

In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen montags niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Inzidenz-Wert bleibt stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig.

Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit Längerem warnen. Der Anteil der Ansteckungen mit der zuerst in Indien festgestellten Variante an allen Corona-Neuinfektionen verdoppelte sich laut RKI nach den vorerst aktuellsten Zahlen aus der dritten Juniwoche erneut auf nun 37 Prozent.

Bayernweit höchste Inzidenz in München

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 5,6 und damit weiterhin über dem Bundesschnitt. Den höchsten Wert weist mit 18 die Stadt München auf, gefolgt von der Stadt Schweinfurt mit 11,2. In zehn Städte und Landkreisen im Freistaat liegt die Inzidenz bei Null.