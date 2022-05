RKI-Chef Wieler mahnt zur Eile bei neuem Infektionsschutzgesetz

Angesichts einer möglichen neuen Corona-Welle im Herbst drängt der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, zur Eile bei einem neuen Infektionsschutzgesetz. Im Bayerischen Rundfunk sagte der RKI-Chef, das Risiko für neue, gefährliche Viren steige kontinuierlich. Der Klimawandel, die Überbevölkerung und das Vordringen der Menschen in Lebensräume von Tieren begünstige, dass sich neue Viren schnell verbreiten.

Corona-Zahlen werden im Herbst wieder steigen

Die Politik dürfe keine Zeit verlieren bei der Arbeit an einem neuen Gesetz, so Wieler im "Interview der Woche" auf BR24. Mit seiner Befürchtung, dass sich die Corona-Lage im Herbst wieder verschlechtern wird, steht Wieler nicht allein da: "Ich würde fast sagen, alle WissenschaftlerInnen, die sich wirklich ernsthaft und fundiert, also mit Fachwissen, mit dieser Pandemie befassen, gehen davon aus, dass im Herbst die Zahlen wieder steigen werden." Man werde also wieder steigende Inzidenzen sehen, vermutlich werden wieder mehr Menschen infiziert werden. "Was wir aber nicht wissen, ist – und das ist die große Unbekannte –, welche Krankheit wird das Virus machen?", sagte Wieler.

Prognosen für Oktoberfest schwierig

Der RKI-Chef kann sich durchaus vorstellen, bis zum Herbst alle Corona-Schutzmaßnahmen aufzuheben, wenn die Infektionszahlen weiter sinken. Für große Veranstaltungen wie beispielsweise das Münchener Oktoberfest will Wieler noch keine Prognosen wagen. Man könne die Situation nur kurz vor dem eigentlichen Ereignis realistisch einschätzen: "Wir haben alle Mittel und Werkzeuge in der Hand, um auch Zusammentreffen zu ermöglichen. Das sind zum Beispiel die Testungen oder natürlich auch das Tragen von Masken", sagte er.

Man wisse also sehr gut, wie mit dieser Pandemie umzugehen sei. Er hoffe und gehe davon aus, dass das Risiko einer Infektion im Herbst minimiert werden kann. Alles hänge stark davon ab, welche Virusvariante dann unterwegs sein wird und daran angepasst müsse man dann entsprechende Vorkehrungen treffen.