RKI: Bundesweite Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 5,7

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 538 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 842 Ansteckungen gelegen.

Bayern weiter mit zweithöchster Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,7 an (Vortag: 5,9; Vorwoche: 8,8). In Bayern liegt sie bei 7,0, das ist niedriger als am Vortag (7,2) aber weiter die zweithöchste Inzidenz in Deutschland. Nur Baden Württemberg liegt darüber, mit 7,3. Im Freistaat wurden 112 Fälle neu gemeldet.