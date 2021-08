RKI: 847 neue Corona-Fälle, Inzidenz steigt auf 17,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie bei 17,8 - am Vortag hatte der Wert 17,5 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9 betragen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 847 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 958 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Ein Todesfall binnen 24 Stunden

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.772.109 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.656.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.660.

Neue Corona-Maßnahmen im Landkreis Berchtesgadener Land

Auch in Bayern steigt die Inzidenz leicht und liegt nun bei 14,6. Am Vortag lag sie bei 14,4. Insgesamt meldete das RKI für Bayern 148 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Es gab keine weiteren Todesfälle im Freistaat.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet in Bayern weiterhin der Landkreis Berchtesgadener Land. Dort liegt sie mit 51,0 den dritten Tag in Folge über 50, weswegen dort wieder Corona-Maßnahmen eingeführt wurden. Eine Inzidenz von 0 haben die Stadtkreise Schwabach und Memmingen.