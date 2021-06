RKI: 774 Corona-Neuinfektionen und Inzidenz von 6,2

774 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages gemeldet.

Das geht aus Zahlen vom Morgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.12 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert bei 1.076 Ansteckungen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt somit weiter auf 6,2 (Vortag: 6,6; Vorwoche: 10,3).

Den Angaben zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden 62 neue Todesfälle verzeichnet, vor einer Woche waren es 81.

Bayerische Inzidenz etwas höher

In Bayern wurden dem RKI 128 neue Coronainfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 7,6 etwas höher als der bundesweite Wert. Zudem wurden im Freistaat vier Todesfälle in den letzten 24 Stunden verzeichnet. Die höchste Inzidenz hat der Landkreis Lichtenfels mit 34,4. Einen Inzidenzwert von Null können derzeit fünf Landkreise melden: Haßberge, Straubing-Bogen, Regen, Freyung-Grafenau und Straubing.

Seit Pandemiebeginn über 3.600.000 Genesene

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.725.580 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.616.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.678 angegeben. Den Sieben-Tage-R-Wert gab das RKI am Donnerstagabend mit 0,75 (Vortag: 0,72) an.