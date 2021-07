RKI: 745 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz wieder über 6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 745 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 559 Ansteckungen gelegen.

In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

7-Tage-Inzidenz steigt leicht

Zum ersten Mal seit rund zwei Wochen ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder über den Wert von 6,0 geklettert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen lag sie bei 6,2 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,8; Vorwoche: 5,0). Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden sechs Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es sieben Tote gewesen.

Corona: Keine neuen Todesfälle in Bayern

In Bayern haben die Gesundheitsämter dem RKI 161 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 7,1, also höher als im Bundesdurchschnitt. Die deutschlandweit höchste Inzidenz von 24,0 meldete die kreisfreie Stadt Hof. Die kreisfreie Stadt Würzburg meldet eine Inzidenz von 18,8, gefolgt von Bamberg mit 16,8. Elf Landkreise in Bayern haben aktuell einen Inzidenzwert von 0.