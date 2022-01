Fast dreimal so viele neue Corona-Fälle wie vor einer Woche

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut sprunghaft gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 362,7 an. Am Vortag hatte sie bei 335,9 gelegen, vor einer Woche bei 222,7. Der Wert beziffert die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Die Inzidenz liegt damit wieder so hoch wie zuletzt vor Weihnachten.

Mehr als 36.552 Neuinfektionen

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 36.552 Neuinfektionen verzeichnet. Vor einer Woche waren es 12.515. Ferner wurden am Sonntag 77 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,15 (Donnerstag: 3,26) an. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI am Sonntag bei 6.713.100. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 113.977.

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern bei 295,1

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Inzidenz sind weiterhin groß: Die höchsten Inzidenzen hatten am Freitag die Bundesländer Bremen (1032,6) und Berlin (685,7). Den niedrigsten Wert hatte Sachsen-Anhalt mit 239,8. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 295,1. Bayern hat nach Sachsen-Anhalt und Niedersachsen die drittniedrigste Inzidenz. Binnen 24 Stunden gab es im Freistaat 5.645 Neuinfektionen und 16 neue Todesfälle.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Bayern

Die höchste Inzidenz im Freistaat verzeichnet der Landkreis Erding mit 557. Es folgen der Landkreis Ebersberg (523) und die Stadt München (451). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist mit 97 der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge auf.

Grafik: Die Corona-Inzidenz nach Landkreisen