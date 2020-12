RKI: 16.643 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Trotzdem bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf hohem Niveau. Innerhalb eines Tages wurden 16.643 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekannt gab. Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 16.362 noch etwas darunter gelegen. Den Höchstwert mit 33.777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben - in dieser Zahl waren jedoch rund 3.500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten.

226 neue Todesfälle in Deutschland

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten zudem 226 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte dieser Wert noch bei 188 gelegen. Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 26.275.

Bundesweiter Spitzenreiter ist der Landkreis Görlitz in Sachsen mit einem Inzidenzwert von 667,1, gefolgt von den Landkreisen Mittelsachsen und Bautzen.

Zahlen für Bayern

Für den Freistaat Bayern werden binnen eines Tages 2.553 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl positiver Tests in Bayern auf 289.760. Die Zahl der Todesfälle in Bayern stieg binnen 24 Stunden um 37 auf nunmehr insgesamt 5.692. Der Inzidenzwert in Bayern liegt aktuell bei 216,8 für 100.000 Einwohner binnen sieben Tage und damit immer noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 197,1.

Den höchsten Wert in Bayern weist immer noch der Landkreis Regen mit nunmehr 547,4 aus. Dort gab es 79 neue Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden. Danach folgen die Stadt Hof mit einem Inzidenzwert von 410,3, Coburg mit 392 und die Stadt Nürnberg mit einem Wert von 389,5. Der Landkreis Passau erreicht einen Wert von 372,2, die Stadt Schwabach 370,9.

Inzwischen melden mehrere Landkreise in Bayern, dass sie keine freien Intensivbetten mehr haben.

Deutschlandweit mehr als 1,5 Millionen Infektionen

Deutschlandweit zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1.510.652 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 21.12., 00.00 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 1.115.400 Menschen inzwischen genesen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Montag mit 197,1 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,04 (Vortag: 1,06). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, dann flaut das Infektionsgeschehen ab.