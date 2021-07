RKI: 1.919 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 13,6

Impfappelle wegen steigender Inzidenz

Angesichts der seit zweieinhalb Wochen ununterbrochen steigenden Inzidenz rufen Politiker zum Impfen auf. Experten befürchten für den Herbst eine vierte Welle mit exponentiell ansteigenden Infektionszahlen.

So appelliert beispielsweise Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) an die erwachsenen Bürger, durch Impfbereitschaft Kinder und Jugendliche vor Infektionen und Schulschließungen zu bewahren. "Die Solidarität der Erwachsenen wäre ein ganz wichtiger Beitrag, um nach den Sommerferien einen regulären Schulbetrieb zu ermöglichen", so Karliczek gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.