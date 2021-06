RKI meldet 1.008 Neuinfektionen - Inzidenz 6,6

Die Gesundheitsämter der Länder haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 1.008 Corona-Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Damit sinkt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz weiter auf 6,6. Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 1.330.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 105 Tote.

Inzidenz in Bayern liegt bei 7,9

Mit 139 Neuinfektionen ging auch in Bayern die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zurück, sie liegt nun bei 7,9. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 43 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Den höchsten Inzidenzwert weist mit 32,9 der Landkreis Lichtenfels in Oberfranken auf, gefolgt vom oberbayerischen Landkreis Miesbach mit 28 und der Stadt Schweinfurt mit 20,6. In sechs Städten und Landkreisen des Freistaats liegt die Inzidenz bei Null: In den Städten Straubing und in den Kreisen Roth, Regen, Freyung-Grafenau, Straubing-Bogen sowie Coburg.

RKI: Fast alle Bundesländer unter Inzidenz von 10

Deutschlandweit weisen nur vier Bundesländer eine höhere 7-Tage-Inzidenz als Bayern auf: So Baden-Württemberg (9,0), Hessen (8,2) und Saarland (9,2), die alle unter dem Wert von 10 liegen. Leicht drüber und damit die bundesweit höchste Inzidenz hat das Bundesland Hamburg (10,8).

Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Sie ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Seinen bislang höchsten Stand hatte der Wert mit 197,6 am 22. Dezember erreicht. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 11,6.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach Angaben des RKI mittlerweile bei 3.724.806. Die Zahl der insgesamt registrierten Todesfälle stieg auf 90.616.