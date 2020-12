Rita Süssmuth: Corona-Regeln müssen einfacher erklärt werden

Rita Süssmuth war in den 80er Jahren Bundesgesundheitsministerin - auch damals trat ein völlig neuartiges Virus auf: HIV. Ihre Botschaft aus ihrer Erfahrungen mit dem Kampf gegen Aids - klar kommunizieren und die Menschen auch emotional ansprechen.

"Ich glaube, die Politik muss noch einfacher erklären. Es muss auch jeder verstehen, der nicht akademisch gebildet ist, der nicht das Medizinstudium aufgenommen hat." Rita Süssmuth, ehemalige Bundesgesundheitsministerin, CDU

Nur so lässt sich aus Sicht von Rita Süssmuth verhindern, dass der Unmut unter vielen Menschen in Deutschland wegen der Corona-Bestimmungen wächst. Eine klare und emotionale Ansprache sei entscheidend, sagte sie im Interview mit dem ARD-Politmagazin "report München". Damit sei es in den 80er Jahren gelungen, im Kampf gegen AIDS für Präventionsmaßnahmen wie Kondome erfolgreich zu werben. Damals sei auch die Unterstützung der Kultur wichtig gewesen – dies habe eine positive Stimmung geschaffen.

Süssmuth warnt vor Spaltung

Rita Süssmuth ist 83 Jahre alt – damit gehört sie selbst aktuell zur sogenannten Risikogruppe. Sie sieht den Ansatz allerdings kritisch, vorwiegend ältere Menschen vor einer Covid-Infektion zu schützen oder sogar die ältere Bevölkerungsgruppe zu isolieren.

"Damit spalten wir wieder die Gesellschaft in Gruppen. Jüngere und Ältere – Böse und Gute. Die Alltagserfahrung hat uns gelehrt – es betrifft auch Jüngere." Rita Süssmuth, ehemalige Bundesgesundheitsministerin, CDU

Kein Verständnis hat Süssmuth für die aktuellen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen: "Was mir Sorge macht, ist die Panikmache - oder das 'stimmt doch alles nicht, was die behaupten'."

Süssmuth rät, mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft zu blicken. Die Gesellschaft lerne wieder, wie sehr jeder den anderen brauche. Das schaffe auch eine Form des Zusammenhalts in der aktuellen Krise.