Risikomanager: Stromausfall im AKW Saporischschja wäre Problem

Die Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine steht unter schwerem Beschuss der russischen Armee. Dabei gerät auch das größte Atomkraftwerk Europas ins Feuer. Immer wieder schlagen Artilleriegeschosse auf dem Gelände ein.

Wolfgang Raskob, Experte für Risikomanagement am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), sieht darin aber ein vergleichsweise kleines Problem: "Das sind Reaktoren moderner Bauart mit einem Containment. Das heißt, Granatbeschuss sollte kein Problem sein", so Raskob im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Raskob: Ausfall der Stromversorgung wäre großes Problem

Sollte allerdings eine größere Rakete gezielt darauf gefeuert werden, könne das Containment, also die Schutzhülle des Reaktors, "nicht standhalten".

Auch ein Ausfall der Stromversorgung könne nach Einschätzung von Raskob zu einem großen Problem werden. Wenn etwa Nebengebäude der Reaktoren getroffen würden, in denen die Notstromdiesel stehen, wären diese nicht mehr einsatzbereit. Das "größte Risiko" sei aber der Ausfall von Überlandstromleitungen. Die Nachzerfallswärme der Reaktoren müsse abgeführt werden und dazu brauche man Strom.

Super-GAU: Für Deutschland geringe Gefahr

Im Falle eines radioaktiven Fallouts sieht Raskob für Deutschland eine relativ geringe Gefahr. Seine Berechnungen würden zeigen, dass in maximal zehn Prozent der Fälle der Wind in Richtung Westen, also in Richtung Deutschland wehe: "Und dann kann man sagen, weil das Kraftwerk 1.500 Kilometer von der Grenze entfernt ist, wird bei uns nur noch ganz wenig ankommen."

Betroffen seien aber auf alle Fälle alle Nachbarländer der Ukraine. Man müsse davon ausgehen, dass mehrere Hundert Kilometer von einer schwerwiegenden Kontamination betroffen sein würden. "Da gehört Russland mit Sicherheit auch dazu."

Das im Süden der Ukraine gelegene Atomkraftwerk verfügt über sechs der insgesamt 15 ukrainischen Atomreaktoren. Die russische Armee hält das Atomkraftwerk seit März besetzt. Das AKW wurde seit Ende Juli wiederholt beschossen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Diese weckten Befürchtungen, dass es zu einer atomaren Katastrophe am größten Atomkraftwerk Europas kommen könnte.

Stoltenberg fordert Inspektion

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Mittwoch dringend eine Inspektion der Anlage durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gefordert. Die Tatsache, dass russische Truppen die Anlage kontrollieren, schaffe "das Risiko eines Atomunglücks oder Zwischenfalls". Stoltenberg warf Russland zudem vor, von dem Gebiet rund um das AKW Angriffe auf ukrainische Stellungen auszuführen.

Russland bestreitet schwere Waffen auf AKW-Gelände

Das russische Verteidigungsministerium hat derweil die Stationierung schwerer Waffen nahe dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja bestritten. "Russische Truppen haben weder auf dem Gebiet des Kraftwerks noch in umliegenden Gebieten schwere Waffen. Dort sind nur Wachmannschaften", erklärte das Ministerium und erhob schwere Vorwürfe gegen die Ukraine: Kiew plane eine "Provokation", um Moskau die "Schaffung einer menschengemachten Katastrophe" vorwerfen zu können.

(Mit Agenturinformationen der AFP)