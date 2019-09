10.09.2019, 16:40 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Risiko SUV? Zahlen und Fakten zum Trendauto

SUVs sind in der Autobranche zunehmend der Verkaufsschlager. Doch die Modelle finden auch viele Kritiker, gerade nach dem Unfall mit vier Toten in Berlin. Was an SUVs bemängelt wird und welches Risiko sie auf der Straße darstellen - ein Überblick.