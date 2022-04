Rios Karneval nach Corona-Zwangspause wieder zurück

Erstmals seit mehr als zwei Jahren sind beim weltberühmten Karneval in Rio de Janeiro wieder die besten Sambaschulen der Stadt durch das Sambodrom gezogen. "Ich bin einfach so glücklich", sagt Ana Vieira, eine 48-jährige Geografie-Lehrerin und Tänzerin der Imperatriz-Sambaschule. "Ich glaube, dass viele Menschen weinen werden, wenn die Parade beginnt - mich eingeschlossen." Zehntausende auf der Tribüne sowie Millionen an den Fernsehschirmen verfolgen die Umzüge.

Schwarze Wurzeln des Samba

Acht der zwölf großen Sambaschulen thematisieren in ihren diesjährigen Umzügen die schwarzen Wurzeln des Samba, afro-brasilianische Spiritualität, aber auch strukturellen Rassismus – nicht nur in Brasilien, sondern weltweit. Wie schon 2020, dem letzten Karneval vor der Pandemie, positionieren sich die Sambaschulen damit auch kritisch und kämpferisch gegenüber der Regierung, die mit ihrem Diskurs Xenophobie und Intoleranz gefördert hat.

Zwangspause wegen Corona

Zuletzt war in Rio de Janeiro 2020 Karneval gefeiert worden. Vergangenes Jahr musste er wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr wurde der Karneval wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante um zwei Monate verschoben.

In Brasilien starben bisher mehr als 660.000 Menschen an Covid-19. In absoluten Zahlen gab es weltweit nur in den USA mehr Corona-Tote. Mittlerweile sind allerdings mehr als 75 Prozent der gut 213 Millionen Menschen in Brasilien vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Corona-Beschränkungen beim Karneval gibt es aber auch in diesem Jahr: Alle Teilnehmer der Parade im Sambodrom müssen eine Impfung nachweisen.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Der Karneval ist für Rio de Janeiro auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bei dem Spektakel werden rund vier Milliarden Real (794 Millionen Euro) umgesetzt. Mindestens 45.000 Jobs hängen nach offiziellen Angaben von den Feierlichkeiten ab. Für das Karnevalswochenende rechnen die Hotels in der Metropole dieses Jahr mit einer Auslastung von 85 Prozent.