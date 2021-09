Ringen um Lohnfortzahlung für Ungeimpfte

Heute Mittag wollen die Fachminister über eine bundesweit einheitliche Linie beraten. Im Gespräch ist ein Ende der Entschädigungen für Verdienstausfälle wegen angeordneter Quarantäne für Ungeimpfte spätestens ab 11. Oktober, wie mehrere Medien berichten. In ersten Ländern sollen Nicht-Geimpfte bald schon keinen Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfälle mehr haben. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht dies bereits vor, wenn eine Absonderung hätte vermieden werden können, indem man eine empfohlene Schutzimpfung in Anspruch nimmt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte grundsätzlich Sympathie für eine solche Linie erkennen lassen und erläutert, die Handhabung liege aber bei den Ländern.

Konkret geht es um Ausgleich für Verdienstausfälle durch den Staat bei Quarantäne, etwa wenn man Kontaktperson von Infizierten war. Unabhängig davon haben Beschäftigte Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber im Krankheitsfall, also wenn man sich mit Corona infiziert hat.

In Baden-Württemberg bekommen Ungeimpfte in Quarantäne ihren Lohn nicht weitergezahlt, so hat es die dortige Landesregierung beschlossen, seit Mitte September gilt die Regelung. In anderen Bundesländern, etwa in Rheinlandpfalz und Nordrhein-Westfalen sind ähnliche Schritte angekündigt. Möglich ist ein Ende der Lohnfortzahlungen nur, wenn der Arbeitgeber über den Impfstatus des Arbeitnehmers Bescheid weiß.

Eine solche Impfauskunftspflicht gibt es aktuell aber lediglich für bestimmte Berufsgruppen – etwa für Mitarbeitende in Krankenhäusern. Wie damit künftig auch für andere Berufsgruppen umgegangen wird, das dürfte Thema bei den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder mit dem Bundesgesundheitsminister sein.

Holetschek: Kein Grund, dass Steuerzahler Verdienstausfälle weiter finanzieren

Der Vorsitzender der Gesundheitsminister Konferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek, erklärte zuletzt: Es gebe ausreichend Impfstoff, inzwischen habe jedem ein Impfangebot gemacht werden können – Quarantäne und finanzielle Ausfälle seien nicht mehr notwendig. Damit sieht Holetschek keinen Grund mehr, dass die Steuerzahler die Verdienstausfälle finanzieren müssen. Bisher haben die Bundesländer seit Beginn der Corona-Pandemie dafür rund 600 Millionen Euro ausgegeben. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes.

DGB-Vorsitzender spricht von "Impfpflicht durch die Hintertür"

Als "Impflicht durch die Hintertür" bezeichnete der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann die geplante Abschaffung der Lohnfortzahlung. Er kritisierte, dass die Politik das Problem fehlender Impfbereitschaft auf die Unternehmen und Beschäftigen verlagere. Unterstützung bekommen die Gewerkschaften von Bayerns stellvertretendem Ministerpräsidenten und Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger: Aus seiner Sicht ist es kontraproduktiv, wenn Ungeimpften in Quarantäne nicht der Lohn weitergezahlt werde. Das führe dazu, dass Kontakte verschwiegen und Infektionsketten nicht unterbrochen würden.

Debatte um Ende kostenloser Schnelltests

Ab 11. Oktober sollen nach einem Beschluss von Bund und Ländern auch Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos zu haben sein. Wer sich impfen lassen könnte, soll ab dann dafür bezahlen müssen. Die Gesundheitsexperten von SPD und Grünen, Karl Lauterbach und Janosch Dahmen, äußerten die Sorge, dass sich ungeimpfte Angestellte aus Sorge vor Quarantäne nicht mehr testen lassen. Dann könne eine "verdeckte Pandemie" entstehen, sagte Dahmen der "Rheinischen Post". "Die neue Regelung ist nicht zu Ende gedacht", sagte Lauterbach der Zeitung.

Skeptisch äußerte sich auch Eugen Brysch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Argumente und niederschwellige Angebote sind besser als Daumenschrauben", sagte Brysch der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf die Impfkampagne.

Ein zweiter Beschlussentwurf für die Beratungen am Mittwoch sieht nach "Handelsblatt"-Angaben eine Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte und Selbstständige in bestimmten Branchen vor.