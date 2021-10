Riesiger CDU-Scherbenhaufen - Wie geht es jetzt weiter?

Sein Leben wird wohl ein ganz anderes werden. Keine Termine mehr sieben Tage die Woche, von früh morgens bis spät abends – das ist vielleicht sogar eine gute Aussicht. Früher ging Armin Laschet gerne mal ins Stadion zu Alemannia Aachen, um sich ein Fußballspiel anzuschauen. Dazu hätte er bald vielleicht wieder Zeit. Was ihm aber schwerfallen dürfte: nicht mehr zu den wichtigsten Größen des Landes zu gehören. Und was auch weh tun dürfte, ist, dass der Druck nicht abnimmt, ganz im Gegenteil. Die Stimmen werden lauter: Laschet müsse sein Amt deutlich schneller aufgeben, als von ihm selbst geplant. Vielleicht wird er danach sogar einen gut klingenden Posten bekommen, ehrenhalber sozusagen, aber es wird nichts mehr mit dem zu tun haben, wofür er lange gekämpft hat. Laschet hat viel verloren.

Wer wird neuer CDU-Parteichef?

Vermutlich wird ein Mann neuer Parteichef, davon haben sich gleich mehrere in Position gebracht. Eine Frau, die den CDU-Vorsitz übernehmen möchte, ist nicht in Sicht. Gesundheitsminister Jens Spahn ist zum Beispiel im Gespräch, ebenfalls der Außenpolitiker Norbert Röttgen, Friedrich Merz, CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, der Vorsitzende der gewichtigen CDU-Mittelstandsunion Carsten Linnemann und Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig Holstein.

Während Friedrich Merz vorschlägt, die über 400.000 CDU-Parteimitglieder zu befragen, wer die CDU führen soll, lehnt Karl-Josef Laumann, Präsident des CDU-Arbeitnehmerflügel (CDA) eine Mitgliederbefragung ab. Laumann drängt dennoch auf einen zügigen Wechsel an der Parteispitze, denn er hat im nächsten Jahr die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vor sich. Und mit Blick darauf sei es erforderlich, "dass wir die personelle Neuaufstellung sehr zügig vorantreiben sollten. Und zügig heißt: Wir sollten sie noch in diesem Jahr abschließen."

Vor Schnellschüssen hingegen warnt Carsten Linnemann, der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung: "Zu glauben, wir wählen jetzt einfach eine Person und dann wird wieder alles gut – wer das glaubt, der ist entweder naiv oder hat nicht alle Tassen im Schrank. Wir müssen eine tiefe Wahlanalyse machen. Das wird ein Prozess sein, wo wir uns selbst nicht überfordern dürfen, das wird keine Tagen dauern. (Sondern) Wochen, Monate, oder vielleicht sogar noch mehr." Eine Mitgliederbefragung findet Linnemann in Ordnung.

Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings, dass nicht die Parteimitglieder entscheiden können, wer den Parteivorsitz übernimmt, das kann am Ende einzig und allein der CDU-Parteitag. Doch die Delegierten dort werden natürlich an einer Mitgliederentscheidung nicht vorbeikommen.

Was sagen die Bürger in der Warteschlange vor dem Reichstag?

Etwa 50 Touristen stehen vor dem Informationsbüro des Reichstages, um an eine der begehrten Karten zu kommen, mit der man in die Reichstagskuppel darf. Und in der Schlange wird geredet. "Laschet ist nicht in der Lage, in die Fußstapfen von Angela Merkel zu treten, das war doch seit dem Sommer schon klar. Da ist die CDU selbst schuld, die hätten ihn früher aus dem Spiel nehmen müssen", sagt ein Mann aus Düsseldorf, der weit vorne in der Schlange steht. Früher waren die Reihen von CDU und CSU stets geschlossen, wenn es darauf ankam. Man hat "dicht gehalten", sich nicht gegenseitig beschimpft, bloßgestellt oder mürbe gemacht. Jedenfalls nie, wenn es wichtig war, wenn es um etwas Bedeutsames ging.

Bis zu dem Zeitpunkt, als Angela Merkel den Parteivorsitz abgeben wollte. "Sie hatte den Laden im Griff", sagt ein Herr aus der Warteschlange vor dem Reichstag. Aber jetzt läuft es eben nicht mehr im Laden. Und wer hat Macht, Energie und Lust dort aufzuräumen, wohl wissend, dass es Feinde geben könnte?

Welche Rolle spielt CSU-Chef Söder?

Bei der Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitzenden wird Markus Söder wohl keine große Rolle spielen. Das muss die CDU unter sich klären. Aber Söder muss dann mit einem neuen CDU-Chef eng zusammenarbeiten. Und er wird sich in etwa drei Jahren mit ihm einigen müssen, wer Kanzlerkandidat von CDU und CSU werden soll für die Bundestagswahl 2025. Vorausgesetzt, Söder gewinnt erst einmal die nächste Landtagswahl im Freistaat im Jahr 2023.

Markus Söder wird seine Ambitionen wohl nicht aufgeben, warum auch? Er war einmal nah dran am Kanzleramt, die Leute hätten ihn dort lieber gesehen als Laschet. Die Umfragen haben das bestätigt. Und Söder sei ein Taktiker, der habe längst einen Plan im Kopf, heißt es aus CDU-Kreisen.

Er war es auch, der die Jamaika-Koalition für beendet erklärt und damit auch das Ende der Karriere von Armin Laschet beschleunigt hat. Und damit steigen theoretisch jetzt schon seine Chancen auf das Kanzleramt. Denn mal angenommen, die Sondierungen bei der Ampel scheitern, dann "stehen wir selbstverständlich für weitere Gespräche für Jamaika zur Verfügung", erklärt Markus Söder. Er könnte also vielleicht sogar Kanzler einer Jamaika-Koalition werden. Rein theoretisch, wie gesagt.

Laschets letzter Auftritt im Bundesrat

Immer am Freitag tagt der Bundesrat im Abstand einiger Wochen. Heute ist so ein Freitag. Es wurde unter anderem eine Verschärfung des Bußgeldkataloges beschlossen und dass besonders salzhaltige Lakritze gekennzeichnet werden müssen.

Auch Armin Laschet ist da und hält seine letzte Rede als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses Amt gibt er zum Ende des Monats auf, weil er als Abgeordneter in den Bundestag wechselt. Zur Lage der CDU äußert er sich nicht, kein Wort dazu. Er verabschiedet sich schließlich mit den Worten: "Ich danke allen für das gute Miteinander." Laschet bekommt Applaus und, danach sieht es aus, eine ordentliche Portion Mitgefühl.

In der Psychotherapie gibt es den Satz: "Sich selbst verzeihen zu können lindert Schmerzen." Laschet, soviel ist zu hören, will so lange bereitstehen, bis eine Ampel-Koalition beschlossen sei. Er scheint doch noch ein letztes Fünkchen Hoffnung zu haben, dass eine Jamaika-Koalition kommen könnte, mit ihm als Kanzler. Schmerzen lindern scheint kein Thema für ihn zu sein.