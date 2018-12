Riesenshow Down Under: Silvesterfeuerwerk in Sydney

Die größte Party Deutschlands steigt am Abend am Brandenburger Tor in Berlin. Am Eingang haben sich am frühen Nachmittag schon Schlangen gebildet. Ab 19 Uhr treten auf der Bühne Stars wie Bonnie Tyler, Eagle Eye Cherry und DJ Bobo auf. Die Feuerwehr hat zusätzliche Einsatzkräfte in Bereitschaft und warnt davor, Feuerwerkskörper in der Menschenmenge zu zünden.