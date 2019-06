Rezo empfiehlt der Politik: "Weniger Scheiße bauen"

"Wer wird als nächstes zerstört?", fragte der Satiriker Jan Böhmermann seinen exklusiven Gast. "Gar keiner", antwortete Rezo, der TV-Auftritte bislang ablehnte und in Böhmermanns Neo Magazine Royale erstmals im Fernsehen auftrat. Die letzten Wochen seien "saustressig" gewesen. In seinem nächsten Video wolle er lieber Instagram-Nachrichten vorlesen, so Rezo.

"Ich mach das, was mein Job ist, nämlich zu unterhalten. Das ist hauptsächlich mein Ding so. Und das werde ich auch die nächste Zeit erstmal sehr verstärkt tun." Rezo

In Berlin möchte sich Rezo weniger oft blicken lassen. Wenn ein Politiker nach Aachen kommt oder anruft, sei er aber durchaus gesprächsbereit. Um den "Rezo-Effekt" zu vermeiden, empfahl er der Politik: "weniger Scheiße bauen, das ist so der erste Schritt". Und: Politiker sollen "einfach ein bisschen menschlicher und klarer werden in der Sprache."

Hey, Rezo, du alter Zerstörer

Am Donnerstabend war der zurzeit wohl gefragteste Youtuber in der Sendung des ZDF-Satirikers Böhmermann eingeladen. Der begrüßte seinen Gast mit den Worten "Hey, Rezo, du alter Zerstörer!" Dies war eine Anspielung auf CDU-Jungspund Philipp Amthor. Der 26-jährige Bundestagsabgeordnete hatte bei Markus Lanz gesagt, in seinem nie veröffentlichten Reaktionsvideo auf Rezo hätte er eben diese Begrüßung als ersten Satz gesagt.