Rettungsschiff des Künstlers Banksy in Not - "Sea-Watch 4" hilft

In den vergangenen Tagen hat die Crew der "Louise Michel" offenbar auf ihrer Rettungsjungfernfahrt mehrere Gruppen von Migranten aufgenommen. Sie kontaktierte nach eigenen Angaben die italienische und die maltesische Küstenwache, um eine Anlege-Erlaubnis zu bekommen, bekam aber keine Antwort.

Bereits ein Toter an Bord

In den vergangenen 24 Stunden hat sich der Ton verschärft. Die Besatzungsmitglieder meldeten via Twitter, die Zahl der Migranten an Bord sei zu hoch und das Schiff daher nicht in der Lage zur Weiterfahrt. "Wir brauchen sofort Hilfe", schrieb die Crew am Samstag via Twitter. Zehn Besatzungsmitglieder hätten die Aufsicht über 219 Menschen, die Europäische Union müsse jetzt handeln. An Bord befinde sich bereits ein Toter, andere seien verletzt, 33 weitere befänden sich noch in einer Rettungsinsel.