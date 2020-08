Rettungsflieger für Nawalny startet um Mitternacht in Berlin

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung unter Umständen bereits an diesem Freitag zur Behandlung nach Berlin geflogen werden. "Die Maschine fliegt um Mitternacht aus Deutschland los", sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj am Donnerstagabend der dpa in Berlin. Falls der 44-Jährige transportfähig sei, sei der Rückflug gleich für Freitag geplant. Zuvor hatte die "Bild" über die Pläne berichtet.

Charité Berlin habe sich für Behandlung bereit erklärt

Nawalny solle in der Charité behandelt werden, sagte Bizilj. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt. Nawalny solle mit einer Spezialmaschine aus Omsk geholt werden, wo er sich derzeit im Krankenhaus befindet. Die Maschine mit medizinischer Ausrüstung und Spezialisten an Bord solle nach Omsk fliegen, teilte die Initiative weiter mit. "Wir sind in Kontakt mit den Behörden und hoffen, dass wir heute Nacht alle Genehmigungen und einen Arztbericht für den Koma-Patienten erhalten."

Nawalny schwebe in Lebensgefahr

Ärzte in Russland kämpfen derzeit in einem Krankenhaus um Nawalnys Leben, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" wurde. Der Kreml-Kritiker war auf einem Flug auf dem Rückweg von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau plötzlich ohnmächtig geworden. Wegen des Vorfalls machte das Flugzeug in Omsk eine Notlandung. Seine Sprecherin sagte, Nawalny habe am Flughafen nur einen schwarzen Tee getrunken. Sie sei überzeugt davon, dass er "absichtlich vergiftet wurde". Nawalny liegt nun auf der Intensivstation im Koma und muss beatmet werden.

Eine Nawalny nahestehende Ärztin, Anastasia Wassiljewa, begrüßte auf Twitter ein Angebot des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow, wonach Moskau einen Transfer Nawalnys nach Deutschland unterstützen werde.