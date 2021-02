Rettungsaktion: Meeresschildkröten in Texas steif gefroren

An der texanischen Küste sind tausende Meeresschildkröten angespült worden. Die Tiere sind aufgrund der Kälte ganz steif, sie können weder fressen noch schwimmen. Freiwillige sammelten die hilflosen Tiere ein und brachten sie in das Kongresszentrum der Stadt South Padre Island. Dort liegen nun in den Hallen und Gängen unzählige Schildkröten. Die Helfer wärmen die Tiere langsam auf und hoffen, so viele wie möglich retten zu können.

Millionen Menschen ohne Strom

Doch nicht nur die Tiere leiden. Nach dem Wintereinbruch im Südosten der USA sind in Texas Millionen von Menschen ohne Strom und fließendes Wasser. Am Donnerstagmorgen waren nach Behördenangaben rund zwei Millionen Haushalte noch immer von der Stromversorgung abgeschnitten. An fast sieben Millionen Haushalte erging die Warnung, wegen Problemen mit der Wasserversorgung ihr Wasser vor dem Trinken abzukochen. In Houston kam bei hunderttausenden Bewohnern wegen eines Druckverlusts kaum noch Wasser aus dem Hahn, rund 260.000 Bewohner des Bundesstaates hatten gar kein fließendes Wasser mehr.