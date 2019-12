respectnurses: Pflegekräfte fühlen sich oft nicht respektiert

Dass in der Pflege ein gravierender Notstand an Personal herrscht, ist bekannt - wie schlimm die Zustände in deutschen Krankenhäusern aber tatsächlich sind, darüber twittern aktuell zahlreiche Pflegekräfte. Unter dem Hashtag #respectnurses berichten sie, wie wenig Respekt ihnen von Patienten, aber auch von Ärzten entgegengebracht wird.

So schreibt etwa eine Userin auf Twitter, die sich "Tante Doktor" nennt: "Kollegin von einem Pflegedienst eines kirchlichen Trägers bleibt nach dem Spätdienst bei einer sterbenden Frau. Hält ihr bis zum Schluss die Hand, kümmert sich um Bestatter etc. Ihr Chef dazu: Kommen Sie bloß nicht auf die Idee sich dafür Überstunden aufzuschreiben."