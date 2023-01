Reservistenverband für Leopard-Lieferung an Ukraine

Nachdem die Bundesregierung sich bereits für die Lieferung von Marder-Schützenpanzern an Kiew entschieden hatte, hat der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr sich auch für die Lieferung von Kampfpanzern an die angegriffene Ukraine ausgesprochen.

Marder und Leopard als Verbund-Waffen

"Als Schützenpanzer bietet der Marder die Möglichkeit, Soldaten schnell von einem zum anderen Ort zu verlegen", sagte Patrick Sensburg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Im Verbund entfaltet er seine größte Wirksamkeit - idealerweise natürlich mit dem Kampfpanzer Leopard.

Darum ist die Unterstützung mit Kampfpanzern der nächste logische Schritt." Denkbar sei auch die Lieferung von Kampfpanzern eines anderen Typs aus einem anderen Land.

Habeck schließt nichts aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, erstmals Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine zu liefern. Diese Panzer werden von der Ukraine seit Monaten gefordert. Die Bundesregierung erklärte sich bereit, der Ukraine 40 Schützenpanzer Marder zu überlassen.

Politiker von Grünen und FDP sowie erneut auch der Union verlangten daraufhin, dass die Bundesregierung der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefert. So ließ Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erkennen, dass für ihn eine Lieferung von Leopard-2-Panzern grundsätzlich infrage komme. Deutschland stimme sich bei Waffenlieferungen mit anderen Ländern ab, dabei sei auch eine Leopard-Lieferung "natürlich" nicht ausgeschlossen, sagte Habeck am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Ampel-Politiker wollen Kampfpanzer für Kiew

Dieser Position schlossen sich am Montag weitere Grünen-Politiker an, so erklärte Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: "Wir sollten alles tun und liefern was möglich ist. Dazu gehören auch Leopard-Panzer."

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte, es könne "vernünftig sein, nicht nur Marder- sondern auch Leopard-Panzer zu liefern". Es sei wichtig, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine aufrecht zu erhalten. Jeder weitere Schritt der Unterstützung für die Ukraine müsse allerdings mit den Nato-Partnern abgestimmt sein.

Scholz verwahrt sich gegen "öffentliche Aufregung"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte seinen Kurs bei den Waffenlieferungen an Kiew. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Berliner SPD trat er am Montag Vorwürfen entgegen, er gehe dabei zu zögerlich vor. "Deutschland ist ganz weit vorne bei der Unterstützung der Ukraine", sagte Scholz. Das gelte nicht nur für finanzielle und humanitäre Hilfe, sondern auch für Waffenlieferungen.

Scholz weiß, dass die SPD die skeptischste der drei Koalitionsparteien ist, was die Lieferung von Waffen neuer Qualität in die Ukraine angeht. Wenige Stunden zuvor hatte er Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklären lassen, dass es in Deutschland keinen Kurswechsel bei den Kampfpanzern gebe. "Die Bundesregierung hat zum jetzigen Zeitpunkt kein Bestreben, ihrerseits Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern", sagte Hebestreit.

Die SPD-Spitze stellte sich am Montag auf ihrer Klausurtagung klar hinter den Kurs von Kanzler Scholz bei den Waffenlieferungen. "Wir unterstützen als SPD-Führung den Kurs des Bundeskanzlers uneingeschränkt", sagte Parteichef Lars Klingbeil. Das gelte auch für die Entscheidung zur Lieferung der Marder-Schützenpanzer. Zur Frage der Lieferung von Kampfpanzern äußerte sich Klingbeil nicht.