Reservebetrieb von Isar 2: Krach zwischen Habeck und Betreiber

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mit seinen Plänen für einen Reservebetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 für mächtig Wirbel gesorgt. Nicht nur bei den Koalitionspartner SPD und FDP reagierte man skeptisch auf das Vorhaben, von Seiten der Betreiber des AKW erhielt Habeck heute eine Absage. Der Vorschlag des Ministeriums, die laufenden Atom-Meiler zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, sei "technisch nicht machbar", hieß es in einem Schreiben von PreussenElektra. Das sorgt nun wiederum bei Habeck für Kopfschütteln.

Bundeswirtschaftsminister Habeck irritiert über Betreiber-Aussage

Habeck sagte dazu in Berlin: "Ich hab den Brief von PreussenElektra mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen." Die Betreiber des AKW Isar 2 hätten offenbar das Konzept der Einsatzreserve nicht verstanden. Dabei gehe es nicht um ein mehrfaches Hoch- und Runterfahren des Kraftwerkes. Vorgesehen sei vielmehr "einmal zu entscheiden, ob man die beiden dafür vorgesehenen Kraftwerke braucht oder nicht". "Das ist offensichtlich an den Technikern von PreussenElektra vorbeigegangen", so Habeck. Neben Isar 2 im Landkreis Landshut soll laut dem Minister auch die Anlage Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg in einen Reservebetrieb bis April 2023 gehen.

Zudem verwies Habeck auf einen früheren Brief des Energiekonzerns von August, in dem dieser selbst ein solches Vorgehen in Verbindung mit einem Streckbetrieb vorgeschlagen habe. Ein vorübergehendes Ausschalten wäre demnach möglich, sagte Habeck. Nach seiner Darstellung widersprechen sich diese Angaben des Konzerns. Es sei technisch nicht nachvollziehbar, warum dies nicht auch für die Einsatzreserve gelten solle, fügte der Minister hinzu: "Also genau das, was sie heute sagen, das geht nicht". Was jetzt gilt, soll laut in neuen Gesprächen geklärt werden.

Staatssekretär Graichen: Können keine Probleme für AKW-Einsatzreserve erkennen

Energiestaatssekretär Patrick Graichen sprach von "Missverständnissen" zwischen PreussenElektra und dem Bundesministerium. Er habe von keinen nicht überwindbaren technischen Hindernissen in Vorgesprächen gehört, versicherte Graichen in einem Antwortschreiben auf die Nachricht von PreussenElektra. Die Reaktoren würden entweder im Dezember für die Reserve als nötig erachtet, so dass die Kraftwerke gar nicht heruntergefahren werden müssen. Oder sie würden im Januar oder Februar wieder hochgefahren, um dann im Streckbetrieb bis April zu produzieren.

Für eventuell nötige technische Änderungen habe das Unternehmen nur einen kurzen Betriebsstillstand als notwendig erachtet. "Ich vermag daher nicht erkennen, welche technischen Probleme im Fall der Einsatzreserve entstehen würden, die nicht in der von Ihnen mehrfach angebotenen Option des Streckbetriebs von AKW Isar 2 auftreten würden", schreibt Graichen an PreussenElektra-Chef Guido Knott: "Ich gehe davon aus, dass Ihr Angebot ernst gemeint war und dementsprechend unabhängig von der Frage gilt, ob es sich um einen Streckbetrieb oder einen Einsatz im Rahmen der Reserve handelt."

Ministerium spricht von gezielter Maßnahme mit ausreichend Vorlaufzeit

Am Montag hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck aufgrund eines sogenannten Stresstests für das Stromnetz die Einsatzreserve vorgeschlagen. Damit soll ein Blackout im Winter im Notfall angesichts der Energiekrise vermieden werden. Im Bedarfsfall sollen die beiden Kernkraftwerke einsatzbereit sein und Strom produzieren. Einen Streckbetrieb, also ein reduziertes Weiterbetreiben ohne komplettes Abschalten, hatte er für nicht nötig erachtet. Grundsätzlich will Habeck am beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie zum Jahresende festhalten.

Der Energiekonzern PreussenElektra, eine E.ON-Tochter, die das bayerische AKW Isar 2 betreibt, hält die Pläne aber für ungeeignet. Problematisch sei, dass der Meiler komplett heruntergefahren sein werde und die Brennstäbe schon an das Ende ihrer Leistungsfähigkeit kämen, hieß es in dem Brief des Geschäftsführers von PreussenElektra Knott. Das Unternehmen habe damit keine Erfahrungswerte. Dieses Vorgehen sei mit der Sicherheitskultur des Kraftwerksbetreibers nicht vereinbar.

Knott warnte davor, die Option eines Wiederanfahrens ausgerechnet für diesen Winter zu erwägen, denn "das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen". Auf Twitter entgegnete das Bundeswirtschaftsministerium, dass es um eine gezielte Maßnahme gehe, für die auch ausreichend Vorlaufzeit bestünde.