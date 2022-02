Republikaner verteidigen Sturm auf Kapitol – Gegenwind von Pence

Für die Mitarbeit im Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols in der US-Hauptstadt Washington im vergangenen Jahr haben die Republikaner zwei ihrer eigenen Abgeordneten mit einer Resolution abgestraft. Das Nationalkomitee der Partei stimmte am Freitag für eine formelle Rüge. Den Sturm auf das Kapitol stellt das Komitee als "legitime politische Meinungsäußerung" dar. Den Abgeordneten Liz Cheney und Adam Kinzinger wirft das Nationalkomitee vor, sich an einer "Verfolgung einfacher Bürger" zu beteiligen, die von den Demokraten angeführt werde.

Cheney und Kinzinger rücken nach Sturm von Trump ab

Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney und der Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois waren nach der Kapitol-Erstürmung zu den schärfsten Trump-Kritikern in den eigenen Reihen geworden.

Sie stimmten gemeinsam mit den Demokraten für ein – letztlich erfolgloses – Amtsenthebungsverfahren gegen Trump und gehören derzeit als einzige Republikaner dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Angriffs auf das Parlament an.

Trump verspricht Begnadigungen – falls er wieder Präsident wird

Nach einer anstachelnden Rede des damaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump hatten dessen Anhänger am 6. Januar 2021 den Sitz des Kongresses in der Hauptstadt Washington erstürmt. Sie wollten damit die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden verhindern.

Am vergangenen Wochenende erklärte Ex-Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung: "Wenn ich kandidiere und wenn ich gewinne, werden wir diese Menschen vom 06. Januar fair behandeln" und weiter: "Wenn es Begnadigungen braucht, werden wir sie begnadigen".

Cheney und Kinzinger sehen eigene Partei in Gefahr

Liz Cheney kritisierte vor der Abstimmung über die Resolution die Republikaner hätten sich willentlich zur "Geisel" eines Mannes gemacht, der das Ergebnis einer Präsidentenwahl kippen wollte. Adam Kinzinger kritisierte, die seine Partei verlören angesichts von "Verschwörungstheorien" und einer "toxischen" Kultur des Gehorsams den Blick für die Realität.

Ex-Vize-Präsident Pence löst sich von Trump

Gegenwind erhält Trump außerdem von seinem ehemaligen Vize-Präsidenten Mike Pence. Auch Pence hatte sich nach der Kapitol-Attacke von Trump distanziert. Pence saß der Sitzung vor, bei der am 6. Januar 2021 Joe Biden im Kongress als Sieger der US-Präsidentschaftswahl bestätigt wurde.

Trump hatte seinen Vize-Präsidenten damals aufgefordert, die formelle Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu blockieren. Pence aber weigerte sich. Aufgestachelte Trump-Anhänger suchten ihn deshalb im Kapitol und drohten ihn aufzuhängen. Am vergangenen Wochenende behauptete Trump erneut, Pence hätte das Wahlergebnis kippen können.

Pence: "Werden mehr als nur Wahlen verlieren"

Bei einer Veranstaltung der konservativen Federalist Society im US-Bundesstaat Florida antwortete Pence am Freitag. Er habe am 06. Januar 2021 seine verfassungmäßige Pflicht getan: "Präsident Trump hat unrecht".

Pence fügte an: "Offen gesagt, gibt es keine unamerikanischere Idee als die Vorstellung, dass eine einzige Person den US-Präsidenten wählen könnte." Seine eigene Partei warnte Pence: "Wenn wir den Glauben in die Verfassung verlieren, werden wir mehr als nur Wahlen verlieren."

Hoher Druck auf Trump-Gegner in der eigenen Partei

Die Republikaner gehen derweil hart gegen Trump-Kritiker in den eigenen Reihen vor. Adam Kinzinger hat angesichts des Drucks bereits angekündigt, bei den Kongress-Zwischenwahlen im kommenden November nicht erneut für das Repräsentantenhaus zu kandidieren. Liz Cheney wiederum hat bei den Vorwahlen ihrer Partei für die Kongresswahl einen von Trump unterstützten Herausforderer.