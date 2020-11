Repräsentantenhaus und Senat bei der US-Wahl – wer will rein?

Die US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und ihre Parteikollegin Ilhan Omar machen Wahlkampf im Netz. In einem dreistündigen Live-Stream spielen sie "Among US" und suchen mit anderen Mitspielern den Verräter in den eigenen Reihen.

Orcasio-Cortez und Omar gehören zu einer Gruppe von progressiven Abgeordneten innerhalb der Demokratischen Partei, denen 2018 der Einzug ins Repräsentantenhaus gelungen war. Ilhan Omar, die aus Somalia stammt und als erste Abgeordnete im Kongress Kopftuch trägt, wird von Präsident Trump seitdem immer wieder mit Schmähungen überzogen.

Omar wurde zur Zielscheibe von Trump

Auf Twitter und im Fernsehsender MSNBC setzte sich Omar zu wehr: "Ich würde vorrechnen, dass nicht nur Somalis wie ich selbst, aber auch die Gouverneurin von Michigan und die Sprecherin des Repräsentantenhauses das Land viel mehr lieben als der Präsident, der alles zerstört, wofür dieses Land einmal stand", so Omar. "Aber wir stellen nicht seine Liebe für das Land infrage, sondern seine Liebe zu führen und zu regieren."

Wie Präsident Trump steht auch die Abgeordnete Omar wieder zur Wahl. Insgesamt gilt es im Moment als sicher, dass die Demokraten mit Omar zusammen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus halten können.

Noch wichtiger für die Demokraten: Der US-Senat

Wichtiger ist im Rennen um die Macht in Washington aber der Senat, die zweite Kammer des US-Kongresses. Dort haben bisher die Republikaner die Mehrheit.

Ein Staat, in dem es einen Wechsel bei den Senatoren geben könnte, ist Arizona. Umso heftiger ist das rennen dort. Wenn nötig, singt Senatorin Martha McSally bei ihrem Wahlkampf in Arizona schon mal selbst. Patriotisch will sie wirken: "Wir kämpfen um die Seele unseres Landes, um unsere Zukunft." Und Arizona sei dabei der dramatische Ausgangspunkt. "Wir sind Ground Zero für das Rennen um die Präsidentschaft und die Mehrheit im Senat", so McSally.

Arizona: Teures Rennen - Themen wie im Rest des Landes

Sie tritt gegen den früheren Astronauten Mark Kelly von den Demokraten an. Es ist das teuerste Rennen auf Ebene der Bundesstaaten. Die Themen aber sind die gleich wie überall: Rassismus, Polizeigewalt, die Corona-Gesundheitskrise.

McSally fragt ihren Herausforderer in einer Fernsehdebatte, ob er es für richtig hält, dass Präsident Trump die Grenze zu China bei Ausbruch der Pandemie geschlossen hat: "Ja, dem stimme ich zu", antwortete Kelly." Aber Senatorin, sie verstehen das als frühere Pilotin: Ihr habt den ersten Schritt des Notfall-Protokolls befolgt. Und dann habt ihr nichts mehr getan."

Insgesamt vier weitere Senatorenposten müssten die Demokraten gewinnen, um die Mehrheit der Republikaner zu brechen. In vielen Bundesstaaten stehen aber noch andere Entscheidungen auf dem Wahlzettel. So müssen Bewohner in Mississippi entscheiden, ob die neue Flagge des Staates eine Magnolie tragen soll. Die bisherige Fahne mit der Flagge der Südstaaten hatte das Parlament im Sommer endgültig kassiert.

Ungewohnte Einigkeit in Utah

Aber es gibt nicht nur Streit: Im Bundesstaat Utah bewerben sich Spencer Cox und Chris Peterson um das Amt des Gouverneurs. Beide gehören der Glaubensgemeinschaft der Mormonen an – vielleicht hat das geeint. Jedenfalls hat ihr aktueller Wahlspot für Aufsehen gesorgt, in dem sie gemeinsam auftreten.

Wem der Aufruf zu einem zivilisierten Umgang mehr geholfen hat, Cox oder Peterson, wird sich ebenfalls am 3. November am Tag der Präsidentschaftswahl oder von so vielen anderen Entscheidungen zeigen.