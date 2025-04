"Reporter ohne Grenzen": Angriffe auf Journalisten verdoppelt

Seit Tagen gehen Hunderttausende Menschen in der Türkei auf die Straße. Grund ist die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu, die viele Beobachter als rein politisches Manöver werten. Aber wie werden die Menschen in der Türkei über die Vorwürfe gegen den Erdogan-Herausforderer und die Proteste nach der Verhaftung informiert? In BR24 Medien sprechen wir über den Zustand der Medienlandschaft in der Türkei: Wie wird über den Fall berichtet? Wie hat es Erdogan geschafft, einen großen Teil der Medien unter seine Kontrolle zu bringen? Und welche Medien nutzen türkeistämmige Menschen in Deutschland und wie nehmen sie dadurch die Ereignisse in der Türkei wahr? Über diese Fragen spricht Jasper Ruppert mit ARD-Istanbul-Korrespondent Benjamin Weber, Hürcan Asli Aksoy, Leiterin des Centrums für angewandte Türkeistudien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, und WDR-Journalist Murad Bayraktar.