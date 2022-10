Reparationsforderungen: Warum hält Polen daran fest?

Die Debatte kommt nach Meinung der Vize-Direktorin des Deutschen Polen Instituts, Agnieszka Łada, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Streit über Reparationszahlungen belaste das ohnehin schwierige deutsch-polnische Verhältnis zusätzlich, wo doch gerade jetzt ein Schulterschluss von Warschau und Berlin so wichtig wäre, sagt die Expertin BR24. "Vor allem wenn man daran denkt, was beide Ländern jetzt gerade gemeinsam machen könnten – im Bereich Unterstützung der Ukraine, gemeinsame Investitionen im der Militärindustrie, Zukunft der EU."

Doch stattdessen wiederholt die rechtsnationale PiS Vorwürfe, wie es sie seit der Regierungsübernahme 2015 immer wieder zu hören gibt: "Die Deutschen sind in Polen eingefallen und haben uns enormen Schaden zugefügt", betont Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der PiS . "Die Besatzung war unglaublich verbrecherisch, unglaublich grausam und hatte Auswirkungen, die in vielen Fällen bis heute anhalten", so Kaczynski. Laut Łada hat die polnische Regierung mit dieser Haltung in Deutschland an Vertrauen verloren. Diese antideutsche Rhetorik trage dazu bei, dass sich die Stimmung auch zwischen den beiden Gesellschaften zusehends verschlechtere.

70 Prozent der Polen sehen moralische Schuld bei Deutschland

Beobachter vermuten hinter dem Vorstoß der Regierungspartei PiS in erster Linie innenpolitische Gründe. Nächstes Jahr wird in Polen gewählt. Die PiS fürchtet zunehmend an Zustimmung zu verlieren. Also greife ihr Vorsitzender Jaroslaw Kaczynski Themen auf, die nicht nur im rechtsnationalen Lager immer wieder für Diskussionen sorgen, erklärt Łada. Die Forderung nach Reparationszahlungen gegenüber Deutschland sei so ein Thema. Zumal viele insbesondere ältere Polen, unabhängig davon, welchem politischen Spektrum sie angehören, der Meinung seien, dass Deutschland für die in Polen während des zweiten Weltkriegs verursachten Schäden eine Entschädigung zahlen sollte.

Für mehr als 70 Prozent der Polen steht Deutschland im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg moralisch in der Schuld. Solche Umfragewerte greift Jaroslaw Kaczynski immer wieder auf, um zu fordern, dass Deutschland seiner Reparationsverpflichtung endlich nachkommen solle.

Schätzungen zufolge wurden während des zweiten Weltkrieges mehr als 5,3 Millionen Polen von den Deutschen ermordet. Genaue Zahlen gibt es nicht. Eines steht nach Ansicht von Historikern allerdings fest: Gemessen an der Gesamtbevölkerung hatte Polen während der Naziherrschaft so viele Tote zu beklagen wie kein anderes Land. Ein Fünftel davon waren Kinder unter zehn Jahren. Zudem wurden Schätzungen zufolge mehr als 2,1 Millionen Männer und Frauen als Zwangsarbeiter verschleppt. Viele polnische Städte wurden vollkommen zerstört, darunter auch Warschau.

Warschau beziffert Kriegsschäden auf 1,3 Billionen Euro

Die Weltkriegsschäden, die Nazideutschland in Polen angerichtet hat, wurden jüngst in einem Gutachten der polnischen Parlamentskommission auf insgesamt etwa 1,3 Billionen Euro beziffert. Schäden, die nach Ansicht der nationalkonservativen Regierungspartei PiS bislang nicht beglichen wurden. In diesem Zusammenhang unterzeichnete der polnische Außenminister Zbigniew Rau am 3. Oktober eine an Berlin adressierte diplomatische Note. Darin wird zwar keine konkrete Entschädigungssumme genannt. Der polnische Außenminister macht aber deutlich, dass nach Vorstellung Warschaus eine Regelung unter anderem "die Zahlung von Entschädigungen durch Deutschland für die materiellen und immateriellen Schäden, die dem polnischen Staat durch diese Aggression und Besetzung entstanden sind", umfassen muss.

Auch Opfer der deutschen Besatzer und ihre Familienangehörigen – heißt es im Warschauer Außenministerium - müssten entschädigt werden. Ebenso müsse eine Regelung für die geraubten Kulturgüter und Archive gefunden werden. Das am 1. September vorgelegte Gutachten gilt als Grundlage für die nun offiziell formulierten Reparationsforderungen an Deutschland.

Mehrheit befürwortet Reparationsforderungen

Aktuellen Untersuchungen zufolge wird die Forderung nach Reparationszahlungen von etwas mehr als der Hälfte der Befragten Polen befürwortet. Für die Regierungspartei PiS und ihren Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski ein Beleg dafür, mit dem stark emotional aufgeladenen Thema politisch punkten zu können. Und zwar parteiübergreifend. Zwar betont Kaczynski immer wieder, dass es vermutlich lange dauern werde, bis die Forderungen erfüllt seien. In einem Punkt ist sich der nationalkonservative Politiker aber sicher: "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, nur, weil es jemandem so vorkommt, als befände sich Polen in einer besonderen, radikal niedrigeren Position als andere Länder."

Bundesregierung sieht keine Grundlage für kriegsbedingte Entschädigungen

Die Bundesregierung lehnt die Forderung nach Reparationszahlungen indes ab und verweist unter anderem auf das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945. Am Ende der Konferenz hielten die Siegermächte USA, Großbritannien und Sowjetunion im Abschnitt IV des Abkommens eine Übereinkunft über die deutschen Reparationen fest. Polen betreffend heißt es darin wörtlich: "Die UdSSR wird die Reparationsansprüche Polens aus ihrem eigenen Anteil an den Reparationen befriedigen."

Für Polen bedeutete die Regelung, dass seine Ansprüche de facto von der Haltung Moskaus abhingen. Und somit zu keinem Zeitpunkt entsprechend befriedigt worden seien.

Gleichwohl beharrt Deutschland auf dem Standpunkt, dass Polen 1953 auf jedwede über das Potsdamer Abkommen hinausgehende Reparationsforderung gegenüber der Bundesrepublik verzichtet habe. Gleichzeitig beruft sich die Bundesregierung auf den sogenannten Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 in dem außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit geregelt werden.

Streitpunkt Zwei-plus-Vier-Vertrag

Das Zwei-plus-Vier-Abkommen ist ein Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (den namensgebenden Zwei) einerseits sowie Frankreich, der Sowjetunion, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika (Vier) andererseits. Damit wurde offiziell der Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands freigemacht. Da der Zwei-plus-Vier-Vertrag die Reparationsfrage nicht erwähnt, betrachtet die Bundesregierung alle diesbezüglichen Ansprüche als abgegolten und das Zwei-plus-Vier-Abkommen als Ersatz für den bis dahin nie abgeschlossenen Friedensvertrag.

Aus Sicht der Bundesregierung hat sich das Thema Reparationsforderungen mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag mit den ehemaligen Besatzungsmächten im Jahr 1990 rechtlich erledigt. Die rechtsnationale polnische Regierung argumentiert hingegen, damals bei den Gesprächen nicht dabei gewesen zu sein. Was wiederum bedeutet, dass polnische Reparationsansprüche 1990 nicht berücksichtigt worden seien.