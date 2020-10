"Rentner" im Weißen Haus: Wie fit sind Biden und Trump?

Joe Biden erfreut sich nach eigener Aussage guter Gesundheit. Er ist 77 Jahre alt, 1,82m groß und wiegt 80 Kilogramm. Er ist schlank, wirkt aber mit seiner brüchigen Stimme und den wässrigen Augen manchmal schon etwas gebrechlich.

Donald Trump fühlt sich gut und sehr stark. Er ist 74 Jahre alt, 1,90m groß und wiegt gut 110 Kilogramm. Er gilt als übergewichtig, erscheint aber dennoch vital und kräftig. Und sogar nach seiner Covid-Erkrankung zeigte er keine Schwäche.

Trump: "Bin in Topform"

"Glücklicherweise bin ich noch jung und in Topform", prahlt Trump bei seinem ersten Wahlkampfauftritt nach seiner Corona-Infektion.

Auch Biden, dem viele Amerikaner sein hohes Alter anlasten, brüstet sich in einem Fernsehinterview im September mit seiner Fitness."Ich verspreche Ihnen: Ich würde nicht kandidieren, wenn ich nicht gesund wäre", erklärte er. "Ich mache jeden Morgen Sport. Und ich bin in relativ guter Form. Klopf auf Holz, wie meine Mutter sagen würde."

Studie: Trump und Biden sind "Super-Ager"

Eine neue Studie – veröffentlicht im aktuellen "Journal on Active Aging" - kommt zu dem Ergebnis, dass es sich sowohl bei Trump als auch bei Biden um sogenannte "Super-Ager" handelt. "Super-Ager" sind Menschen, die bis in ihre 80er und noch darüber hinaus sowohl ihre physischen als auch ihre kognitiven Fähigkeiten behalten. Beide Kandidaten – so die Wissenschaftler - hätten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die vierjährige Amtszeit zu überleben.

Trump attackiert Biden scharf

Trump, der keinen Tropfen Alkohol trinkt, dafür aber dem Fastfood zugeneigt ist, hält seine medizinischen Daten – ähnlich wie seine Steuerunterlagen – am liebsten unter Verschluss. Lieber konzentriert er sich darauf, seinen Rivalen im Wahlkampf als senilen alten Mann darzustellen.

"Wenn ich so einen Tag gehabt hätte wie Biden heute, dann wär's für mich vorbei", sagte Trump vor Kurzem über seinen Konkurrenten und attackierte weiter - "Biden hatte einen schlechten Tag. Er hat Mitt Romneys Namen vergessen."

Biden schießt zurück

Tatsächlich wirkte Joe Biden bei einigen Auftritten in der Vergangenheit unkonzentriert und erschöpft. Wie ein 77-Jähriger die Strapazen des Wahlkampfs meistert, bleibt dem Wähler verborgen. Über Trumps Anfeindungen kann Biden aber nur lachen: "Schauen Sie uns an. Wer ist in besserer Form? Wer kann sich bewegen? Diese Idee von "Slow Joe" ist lachhaft", verteidigte sich der Demokrat.

Wer auch immer die Wahl gewinnt: der 74-jährige Trump oder der 77-jährige Biden - beide wären mit Abstand die ältesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten.