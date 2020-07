vor 26 Minuten

Rentenbesteuerung könnte bald gekippt werden

Der Bundesfinanzhof (BFH) will noch in diesem Jahr über die heftig umstrittene Rentenbesteuerung entscheiden. Das sagte BFH-Sprecher Volker Pfirrmann der "Süddeutschen Zeitung". Kritiker sehen in der Regelung eine verbotene Doppelbesteuerung.