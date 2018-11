Rente, Arbeit, Familie: Der "Sozialtag" im Bundestag

Die Abgeordneten im Bundestag haben heute ein volles Programm. Neben der geplanten Verabschiedung des Rentenpaketes geht es auch um den sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose und eine steuerliche Familienentlastung.

Das Rentenpaket

Die Große Koalition zieht bis 2025 eine sogenannte "Doppelte Haltelinie" ein: Das Rentenniveau soll 48 Prozent des Durchschnittseinkommens nicht unterschreiten und die Rentenbeiträge dürfen 20 Prozent nicht überschreiten. Verbesserungen gibt es für Erwerbsminderungsrentner und für Geringverdiener. Außerdem wird die Mütterrente ausgeweitet. Zusatzkosten für die Rentenversicherung: 4,1 Milliarden Euro im kommenden Jahr, das meiste entfällt auf die Mütterrente. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagt, das Rentenpaket sei wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ohne Zweifel sei es ein "Kraftakt", so Heil, aber Menschen müssten sich darauf verlassen können, dass sie sich nach einem Leben voller Arbeit auf die Altersvorsorge verlassen könnten. Allerdings: Wie es nach 2025 mit der Rente weitergeht, ist unklar. Eine "Rentenkommission" erarbeitet gerade Vorschläge.

Der Soziale Arbeitsmarkt

Zum ersten Mal wird ein Gesetz verabschiedet, das Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit bringen soll. Bisher gab es immer nur zeitlich eng begrenzte Einzelmaßnahmen mit wenig bis gar keiner Nachhaltigkeit. Über 800.000 Menschen in Deutschland leben seit mindestens sechs Jahren von Hartz IV. Sie profitieren nicht von der guten Wirtschaftslage und finden ohne Hilfe wohl nicht zurück in den Arbeitsmarkt. Künftig gilt: Wenn ein Unternehmen diese Menschen einstellt, übernimmt der Staat die Lohnkosten – in den ersten beiden Jahren zu hundert Prozent, danach wird der Zuschuss weniger. Der Staat zahlt den im Unternehmen üblichen Tariflohn und nicht nur den Mindestlohn, wie es ursprünglich hieß. SPD und Union hatten Angst, dass so nicht genug Unternehmen mitmachen beim sozialen Arbeitsmarkt. Die Große Koalition hat vor allem die Kommunen und die Wohlfahrtsverbände im Blick, die am ehesten bereit sind, Langzeitarbeitslose einzustellen. In den kommenden vier Jahren stehen dafür vier Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Entlastung von Familien

Das "Familienentlastungsgesetz" soll Familien in Deutschland pro Jahr knapp zehn Milliarden Euro bringen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will damit vor allem Familien mit geringen und mittleren Einkommen eine bessere finanzielle Ausgangslage verschaffen. Konkret gibt es ab 1. Juli 2019 mehr Kindergeld – zehn Euro mehr pro Monat und Kind. Gleichzeitig wird der Kinderfreibetrag ausgeweitet und die kalte Progression - also die schleichende Steuererhöhung, wenn man mehr verdient – abgemildert.