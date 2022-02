Rennrodlerin Eitberger: "Ich wünsche mir gesündere Spiele"

Kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in China am Freitag reißt die Kritik nicht ab: Nun melden sich auch Sportlerinnen und Sportler wie Rennrodlerin Dajana Eitberger zu Wort. Bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang vor vier Jahren holte Dajana Eitberger die Silbermedaille im Rennrodeln.

Bauchschmerzen wegen politischen Verhältnissen

In Peking ist sie wegen eines Sturzes in der Vorbereitung und einer schweren Corona-Infektion im Dezember nicht dabei. Doch als Präsidiumsmitglied des Vereins "Athleten Deutschland", in dem sich Spitzensportlerinnen und -sportler zusammengeschlossen haben, weiß sie, dass auch viele Athleten, die ab Freitag in Peking antreten werden, Bauchschmerzen haben angesichts des Austragungsortes und der politischen Verhältnisse dort.

"Wir Sportler haben uns nicht ausgesucht, dass die Spiele nach Peking gekommen sind", sagt Eitberger. Sie bedauere sehr, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach dem Thema Menschenrechte und Umweltzerstörung zu wenig Beachtung schenke. "Wir Athleten wollen nur Sport machen. Wo, ist im Prinzip egal. Aber unter welchen Voraussetzungen, das ist uns nicht egal!"

Aufstand der Sportlerinnen und Sportler?

Dass Ex-Skirennläufer Felix Neureuther die Athleten jüngst aufgefordert hat, sie sollten in Peking zu Tausenden gemeinsam gegen die Politik des IOC protestieren, findet Eitberger zwar nachvollziehbar, aber unrealistisch. Trotz teils großer Unzufriedenheit werde ein Aufstand auch in Peking ausbleiben. Die Sportler reisten schließlich nicht mit einer politischen Botschaft zu den Spielen, sondern um ihr Können zu zeigen.

Die Forderung nach einem Boykott der Spiele durch die Athleten weist Eitberger zurück. Man könne nicht die einzelnen Sportlerinnen und Sportler verantwortlich machen, nach dem Motto: Warum fahrt ihr dorthin?

Fans und Medien sind gefordert

Auch SZ-Sportredakteur Thomas Kistner betont in der BR-Sendung "Dossier Politik", dass nicht die aktiven Athleten in der Verantwortung stünden, sondern Fans und Medien. Letztere müssten aufhören, nur Hochglanzjubelbilder von den Olympischen Spielen zu verbreiten und damit die Propaganda von IOC und chinesischer Regierung zu bedienen.

Viele Sportfans, insbesondere in den westlichen Staaten, würden sich inzwischen bereits von durchkommerzialisierten Großevents wie den Olympischen Spielen abwenden. "Das Publikum wird allmählich mürbe", sagt Kistner. "Und wenn sich die Fans mal abwenden, dann muss die Olympische Bewegung umdenken."

Kritik an Thomas Bach: "Abnicker-Gremium IOC"

Das Internationale Olympische Komitee selbst hält SZ-Redakteur Kistner angesichts der bestehenden Strukturen für unreformierbar. Das IOC werde schon immer "von Hoch-, Land- und Geldadel bestimmt". Und Scheichs und Fürstensöhne hätten mit Demokratie wenig am Hut.

Unter dem aktuellen Präsidenten Thomas Bach sei das IOC ohnehin ein reines "Abnicker-Gremium", sagt Kistner. Die Leidtragenden seien am Ende die Athleten, die dem IOC nur als "Schutzschild für kommerzielle und politische Geschäfte" dienten, die im Hintergrund abliefen.

Rennrodlerin Eitberger: "Sport und Politik sind nicht zu trennen"

"Ich wünsche mir gesündere Spiele", sagt Rennrodlerin Dajana Eitberger. Gerade Themen wie Umweltzerstörung, Nachhaltigkeit und Menschenrechte müssten mehr beachtet werden. Das Credo von IOC-Präsident Bach, der Sport müsse unpolitisch bleiben, sei nicht haltbar. "Sport und Politik sind nicht zu trennen", sagt Eitberger,

