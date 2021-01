Rennpferd "Funny" galoppiert durch München

Ein entlaufenes Rennpferd ist gestern Vormittag mehrere Kilometer durch München galoppiert, bis Polizeistreifen das Tier einfangen und der Halterin übergeben konnten. Mehrere Augenzeugen hatten ab 11:30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie in Obermenzing ein Pferd gesehen hatten, das ohne Reiter auf zum Teil befahrenen Hauptstraßen herumirrte. Auch die Besitzerin meldete sich unter der 110, weil ihre Stute aus einem geschlossenen Gatter ausgebrochen und geflüchtet war.

Rennpferd läuft fast bis zum Schloss Nymphenburg

Zahlreiche Streifen fahndeten daraufhin nach der vierjährigen Funny und konnten das Pferd schließlich nach einigen vergeblichen Versuchen in der Amalienburgstraße nördlich von Schloss Nymphenburg einfangen, mehrere Kilometer von ihrem Heimatstall am Langwieder See entfernt. Ein pferdeerfahrener Beamter habe Funny beruhigen können, so die Polizei. Bei ihrem Ausbruch hatte sich die Stute an Nüstern und Beinen leicht verletzt, ansonsten verlief der kurze Ausflug in die Stadt glimpflich. Nach einer Dreiviertelstunde war der Polizeieinsatz erfolgreich beendet und Funny wurde zurück in den Stall gebracht - diesmal im Anhänger.